La CST organise un Festival des sciences à Agareb

La Cité des sciences à Tunis (CST) organise du 6 au 8 septembre 2025 le Festival des sciences à Agareb avec différents évènements prévus à la Salle de la Commune, à la Maison de la Culture, la Médiathèque, ainsi qu’à la place de la Médina.

Cet évènement, organisé en collaboration avec la commune d’Agareb et la Direction régionale de la Culture, s’inscrit dans le cadre de la vulgarisation, la diffusion et la dissémination de la culture scientifique et de l’Innovation auprès des différentes catégories de la société, sur tout le territoire tunisien.

« Cet évènement matérialise, en partie, l’ouverture et la synergie avec le système éducatif, l’enseignement supérieur et la RD&I via la création de passerelles de savoir dans la perspective de construire non seulement une culture scientifique nationale basée sur l’esprit collaboratif et la démarche participative, mais aussi la promotion de la science de #proximité qui contribue au développement socio-économique durable de la Tunisie », indique la CST.

La Cité des sciences compte par la même occasion enrichir et diversifier ses activités itinérantes en programmant:

Une exposition de mathématiques accompagnée de visites guidées qui sera disponible pour tous les visiteurs, contenant des manipulations interactives et ludiques touchant à plusieurs théorèmes et concepts mathématiques

Des ateliers scientifiques en biologie moléculaire ; environnement ; astronomie et des shows scientifiques avec l’azote liquide ; la pression et le vide; des animations avec des casques de réalité virtuelle

Des séances de spectacles astronomiques au mini-planétarium itinérant

Des projections animées de films documentaires sur l’environnement

Une soirée astronomique dédiée spécialement à l’éclipse lunaire totale du dimanche 7 septembre 2025

Communiqué