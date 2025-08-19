Le FSN réclame une enquête sur les circonstances de l’arrestation de Mourad Messaoudi

Le Front du salut national (FSN) a exprimé sa solidarité avec le juge révoqué Mourad Messaoudi et a appelé à l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de son arrestation.

Dans un communiqué publié ce mardi 19 août 2025, le FSN a également exprimé sa vive indignation et sa préoccupation quant au « recours à la violence par les forces de sécurité, y voyant un recul grave par rapport aux avancées démocratiques réalisées depuis la Révolution tunisienne de janvier 2011 ».

La même source a dénoncé l’arrestation de Mourad Messaoudi y voyant une violation flagrante de l’immunité que la loi accorde aux magistrats, tout en soulignant que cette protection est essentielle pour préserver l’intégrité de la profession, l’autorité et l’indépendance de la justice.

Dans son communiqué, le FSN ajoute que cette nouvelle affaire « s’inscrit dans un contexte de persécution des magistrats qui ont été visés par les décisions de révocation controversées, dont celle contre le juge Messaoudi, qui a d’ailleurs été annulée par le Tribunal administratif ».

Le Front regroupant des partis de l’opposition a par ailleurs réclamé une enquête sur les circonstances de l’arrestation de Mourad Messaoudi, tout en appelant au respect de l’ensemble de ses droits, y compris le droit pour sa famille et ses avocats de le visiter et de lui fournir les provisions et médicaments nécessaires, lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.