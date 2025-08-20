Tunis | Poursuite d’un jeune accusé d’avoir vandalisé un bus

Le parquet près le tribunal de première instance de Tunis 2 a émis, mardi 19 mai 2025, un mandat de dépôt à l’encontre d’un jeune homme accusé d’avoir brisé la vitre d’un bus appartenant à la Société de Transport de Tunis (Transtu) dans la région de Sidi Hassine Sijoumi, à l’ouest de Tunis. Il a été déféré, en état de détention, devant le tribunal correctionnel pour répondre aux accusations de dégradation de biens d’autrui.

La semaine dernière, la société Transtu avait annoncé qu’un jeune homme avait volontairement jeté des pierres sur l’un de ses bus juste après en être descendu, provoquant la brisure de la vitre latérale du véhicule. Elle avait précisé avoir entamé les démarches judiciaires à l’encontre de l’auteur des faits.

Les actes de vandalisme ciblant des véhicules de transport (bus, trains…) sont fréquents dans certains quartiers populaires de la capitale et sont souvent le fait d’enfants et d’adolescents désœuvrés. En sévissant, les autorités espèrent mettre fin à ce fléau par la dissuasion.

I.B.