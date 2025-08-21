Du nouveau dans l’affaire du médecin agressé à Sfax (OTJM)

L’Organisation tunisienne des jeunes médecins (OTJM) a annoncé l’arrestation de l’individu qui a agressé un médecin résident en chirurgie orthopédique à l’hôpital Habib Bourguiba de Sfax.

Dans un communiqué publié ce jeudi 21 août 2025, l’OTJM a affirmé que le suspect a été arrêté et qu’il est poursuivi pour « outrage à un fonctionnaire public » et « violences aggravées ».

La même source a annoncé que de nouvelles mesures de sécurité seront mises en place par les autorités, notamment l’installation de caméras de surveillance dans les couloirs de l’établissement, le déploiement d’agents de sécurité supplémentaires dans les services hospitaliers, ainsi que d’agents de forces de l’ordre au niveau du service des urgences.

L’OTJM a aussi indiqué qu’une enquête a été ouverte sur les éventuelles défaillances dans la prise en charge du médecin agressé et dans le signalement de l’incident, en affirmant par ailleurs que le seul et meilleur moyen de mettre fin aux violences dans les hôpitaux, est de garantir un bon service de santé.

Y. N.