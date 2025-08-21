SNCFT | Actes de vandalisme à la gare de Sfax : Plusieurs arrestations (Photos)

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a annoncé qu’une plainte a été déposée après les actes de vandalismes enregistrés à la gare de Sfax ainsi que l’arrestation de plusieurs suspects.

Dans son communiqué la SNCFT indique qu’à l’aube de ce jeudi 21 août 2025, peu après l’arrivée du train en provenance de Tunis à destination de Gabès via Sousse, des individus ont cassé la vitre de la façade principale de la gare avant de saccager la salle d’attente (cassant des chaises et les climatiseurs), les guichets, les portes ainsi que la buvette et les sanitaires…

La SNCFT a dénoncé ces actes de vandalisme qui, outre les dégâts a provoqué une situation de panique parmi les voyageurs ainsi qu’une perturbation du trafic pendant deux heures, et a appelé les citoyens à protéger les biens publics et à sensibiliser les jeunes et les mineurs sur la gravité de cette situation.

On notera que la Société nationale des chemins de fer tunisiens a porté plainte et que plusieurs suspects, des supporteurs d’une équipe de football, ont été arrêtés, alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.