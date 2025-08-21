Trafic d’oiseaux menacés | Saisie de 120 chardonnerets élégants à l’Ariana

La Brigade de chasse de l’Ariana est parvenue à saisir 120 chardonnerets élégants, une espèce protégée et menacée.

L’association régionale des chasseurs de l’Ariana qui a annoncé le démantèlement de ce trafic a précisé que l’opération a été menée par la Brigade de chasse sous la direction de Mohsen Selmi et en coordination avec les agents de la garde routière, ajoutant que les 120 oiseaux étaient entassés dans trois cages et étaient transportés à bord d’un véhicule dans le but d’être revendus.

L’association a vivement salué l’action de la Brigade de chasse et des agents de la Garde nationale de l’Ariana et a tenu à remercier l’ensemble des forces de l’ordre pour leur engagement à protéger la faune sauvage.

Elle a lancé un appel à tous les chasseurs du pays, les incitant à respecter la loi et à s’engager activement dans la préservation de la faune et à signaler toute infraction en vue de contribuer à la protection de la biodiversité.

