Ben Guerdane | Enquête sur le décès par balles d’un homme le jour de son mariage

Une fête de mariage a viré au drame à Ben Guerdane après le décès du marié qui a reçu accidentellement une balle lors de tirs de célébration au fusils.

Cet accident tragique est survenu hier soir dans la région d’El Amria lorsqu’un des participants au cortège a fait usage, par erreur, de son fusil de chasse, provoquant plusieurs blessures parmi les invités, dont le marié, grièvement touché et mort sur le coup.

Sur ordre du ministère public de Médenine, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du décès.

Y. N.