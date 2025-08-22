CA vs Zarzis en live streaming : Championnat 2025-2026

A LA UNESPORTTunisie

22 août 202522 août 2025
Le Club Africain reçoit l’Espérance Sportive de Zarzis (ES Zarzis) au Stade Hamadi Agrebi de Radès, dans le cadre de la 3ᵉ journée de la Ligue 1 tunisienne. Le Club Africain, porté par l’élan de ses deux succès initiaux (1-0 face à l’AS Marsa et l’Étoile du Sahel), mise sur ses recrues phares : le milieu gambien Seydou Khan, le latéral gauchier Houssem Ben Ali, l’infatigable Ali Youssef en défense, ou encore le redoutable attaquant Firas Chaouat, meilleur buteur de la saison dernière.


Face à lui, une ES Zarzis bien en jambes, solide collectivement sous la houlette d’Anis Boujelbene, avec Moamen Rahmani en pointe, candidat au titre de meilleur buteur provisoire.

