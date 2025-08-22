CA vs Zarzis en live streaming : Championnat 2025-2026

Le Club Africain reçoit l’Espérance Sportive de Zarzis (ES Zarzis) au Stade Hamadi Agrebi de Radès, dans le cadre de la 3ᵉ journée de la Ligue 1 tunisienne. Le Club Africain, porté par l’élan de ses deux succès initiaux (1-0 face à l’AS Marsa et l’Étoile du Sahel), mise sur ses recrues phares : le milieu gambien Seydou Khan, le latéral gauchier Houssem Ben Ali, l’infatigable Ali Youssef en défense, ou encore le redoutable attaquant Firas Chaouat, meilleur buteur de la saison dernière.
Face à lui, une ES Zarzis bien en jambes, solide collectivement sous la houlette d’Anis Boujelbene, avec Moamen Rahmani en pointe, candidat au titre de meilleur buteur provisoire.
Donnez votre avis