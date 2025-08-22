Sécurité routière à Médenine | Sensibilisation contre l’alcool au volant

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a mené une campagne de sensibilisation, à Médenine, en mettant l’accent sur deux problématiques majeures : la conduite sous l’influence de l’alcool et la sécurité des motards.

Cette initiative a été organisée, hier, par la Direction régionale de la sécurité nationale de Médenine, le pôle régional sud de l’Observatoire national de la sécurité routière et la Fédération Tunisienne des Sociétés d’Assurances (FTUSA).

L’objectif principal de cette opération était de sensibiliser les conducteurs sur les dangers de l’alcool au volant et des tests d’alcoolémie ont, par ailleurs, été effectués à l’aide d’éthylotests, pour leur faire prendre conscience des risques qu’ils encourent et font courir aux autres usagers de la route.

L’alcool réduit la vigilance, ralentit les réflexes et altère le jugement, augmentant considérablement les risques d’accident, ont rappelé les participants à cette campagne, menée parallèlement, là une autre ayant ciblé les utilisateurs de deux-roues en vue d’encourager aux bonnes pratiques.

« Des casques ont été distribués aux motocyclistes, un geste symbolique fort pour insister sur l’importance de cet équipement de protection indispensable. Le port du casque est non seulement une obligation légale, mais aussi la meilleure protection en cas de choc, réduisant drastiquement les risques de blessures graves à la tête », lit-on dans le communiqué.