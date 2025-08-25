Agents de l’Onas agressés à la Cité Ettadhamen | Une plainte déposée

L’Office national de l’assainissement (Onas) a dénoncé une agression survenue contre l’une de ses équipes techniques à la cité Ettadhamen, dans le gouvernorat de l’Ariana.

Les faits se sont déroulés alors que les agents effectuaient des travaux de déblocage et un citoyen les a empêchés de poursuivre leur mission avant de les agresser. L’individu a également causé des dommages au pneu de l’un des camions de service, déplore encore l’Onas dans un communiqué publié ce lundi 25 août 2025.

L’Office affirme avoir déposé plainte contre l’agresseur et que toutes les procédures légales ont été engagées, précisant toutefois que cet incident est un cas isolé « et qu’il ne reflète en rien le comportement de la majorité des citoyens, qui apprécient les efforts de ses équipes»

Dan son communiqué l’Onas a également rappelé que ses interventions sur le terrain sont toujours menées dans le cadre de leur devoir pour le service du public et l’intérêt général, réaffirmant au passage son engagement à poursuivre sa mission d’amélioration des conditions de vie et de protection de l’environnement.

