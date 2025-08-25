Appel à aggraver les sanctions contre ceux qui urinent en public

Après moults hésitation, nous avons décidé de publier la tribune ci-dessous envoyée par un lecteur qui dénonce un phénomène social dont on doit avoir honte : uriner en public qui devient un acte banal et presque toléré en Tunisie.

Rached Esseghir

Uriner en public en Tunisie : un acte de plus en plus visible, fréquent et banal. Il suffit de se promener sur les autoroutes ou sous un pont pour être confronté à des personnes qui urinent sauvagement et ouvertement, sans souci du regard des autres. Cet acte, qu’il y a quelques années, s’expliquait parfois par une urgence, s’est banalisé et s’est transformé aujourd’hui en un véritable problème de pudeur à part entière, particulièrement remarqué chez nos chauffeurs de taxi qui ne se cachent plus pour se soulager en plein air sans la moindre gêne.

Uriner en public n’est pas sans conséquence : c’est un signal d’alarme sur l’état de notre respect mutuel.

L’espace public est un lieu commun qui doit être préservé. Lorsqu’il est sali par de telles attitudes, c’est la dignité collective qui est atteinte. Il est inacceptable de tolérer cela, d’autant plus que les toilettes des cafés et des stations-service ne manquent pas et restent accessibles gratuitement. La pudeur doit rester une norme sociale forte. Il est donc urgent que les pouvoirs publics interviennent pour endiguer cette vilaine pratique et ainsi rendre notre pays plus agréable à vivre.

La rédaction :

Pour essayer de mettre fin à ce phénomène et préserver l’image du pays, des sanctions lourdes doivent être infligées aux contrevenants. En France par exemple, ces derniers risquent une amende de 135 € (460 DT). En Tunisie, l’article 3 du «décret gouvernemental n° 2017-433 du 10 avril 2017, fixant les amendes encourues pour les contraventions au règlement sanitaire et à l’hygiène publique dans les zones relevant des collectivités locales», prévoit une amende de «seulement» 60 DT. Mais cette loi est très rarement appliquée.