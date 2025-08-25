Tunisie | 113 incendies éteints en une journée

Les unités de la Protection civile ont effectué 113 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions de la Tunisie au cours des dernières 24 heures, sur un total de 534 interventions.

C’est ce qu’a indiqué un communiqué publié ce lundi 25 août 2025 sur la page Facebook du porte-parole de la Protection civile qui, entre 6 heures le 24 août et 6 heures le 25 août, a effectué 141 interventions pour le secours et l’assistance sur les routes, 266 hors accidents de la circulation et 7 sur les plages.

Pour éviter les accidents de la route, la Protection civile appelle à respecter les limitations de vitesse, à ne pas utiliser le téléphone portable au volant, à attacher sa ceinture de sécurité et à veiller à l’entretien régulier de son véhicule.