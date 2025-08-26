OIM Tunisie | Retours volontaires : 268 migrants guinéens rapatriés en août

En août 2025, l’OIM Tunisie a facilité le retour volontaire de 268 migrants Guinéens à travers 2 vols charter organisés dans le cadre du programme d’Assistance au Retour Volontaire et à la Réintégration (AVRR).

Le 20 août, un premier vol charter a permis à 159 migrants de regagner la Guinée (Conakry), suivi d’un second vol le 26 août, avec 109 migrants également à destination de la Guinée. Ces opérations ont été réalisées dans le cadre du Programme de Protection, Retour et Réintégration des Migrants en Afrique du Nord (MPRR-NA) financé par l’Union européenne et, pour le vol du 26 août en particulier, grâce à la contribution du Gouvernement suédois.

Depuis le début de l’année 2025, 14 opérations charter ont été organisées par l’OIM depuis la Tunisie, illustrant l’engagement continu de l’OIM pour des retours volontaires sûrs et dignes.

Avant leur départ, les bénéficiaires ont reçu une assistance complète, incluant des séances de conseil, un hébergement temporaire des examens de santé pré-départ et un appui logistique pour le voyage, conformément aux standards de protection de l’OIM.

Ces retours volontaires illustrent la collaboration entre les autorités tunisiennes, l’OIM et ses partenaires, afin d’assurer des solutions sûres, dignes et durables pour les migrants.

OIM Tunisie