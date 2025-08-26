Samir Khoudja désigné pour représenter la Tunisie au Conseil des Suisses de l’étranger

Samir Khoudja a été désigné pour représenter la communauté suisse de Tunisie au Conseil des Suisses de l’étranger (CSE) pour le mandat de 2025 à 2029. La désignation intervient après sa participation aux SwissCommunity Days, qui se sont tenus à Berne les 22 et 23 août derniers.

Le Conseil des Suisses de l’étranger est l’organe suprême de l’Organisation des Suisses de l’étranger (OSE). Il est composé de 140 délégués, dont 120 sont élus par les citoyens suisses vivant à l’étranger. Le CSE, parfois désigné comme le « Parlement » de la Cinquième Suisse, a pour mission de représenter les intérêts des Suisses établis hors de leur pays.

La nomination de M. Khoudja, ancien président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse, vise à renforcer la représentation de la diaspora suisse en Tunisie au sein de l’organisation.

« Nous souhaitons un excellent mandat à ce membre fondateur et ancien Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Suisse, dans sa nouvelle mission dédiée à la promotion des intérêts des Suisses de l’étranger et au renforcement de leurs liens avec la Suisse », a notamment commenté l’ambassade de Suisse en Tunisie.

Y. N.