Tunisie | Campagne nationale de vaccination contre la rage

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé que le coup d’envoi de la campagne nationale de vaccination gratuite et obligatoire contre la rage sera donné le 1er septembre 2025.

Cette campagne qui se poursuivra jusqu’au 31 octobre 2025, s’inscrit dans le cadre du Programme national de lutte contre la rage et vise à protéger la population et les animaux de cette maladie mortelle.

Pour faciliter la vaccination, des équipes mobiles se déplaceront à travers les différentes régions du pays et interviendront dans les centres de regroupement pour animaux, ou directement au sein des quartiers résidentiels, selon un calendrier établi par les commissions régionales de développement agricole (CRDA).

Dans son communiqué, le ministère de l’Agriculture a appelé tous les citoyens à participer activement au succès de cette campagne : « La coopération de tous est essentielle pour assurer la protection de la santé publique et animale ».

