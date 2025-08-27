Tunisie | Huit candidats pour la présidence de l’ordre des avocats

La liste des candidats à la présidence de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a été révélée, ce mercredi 27 août 2025.

Dans une note diffusée ce jour, l’Onat précise que 8 avocats ont déposé leur candidature, dont une seule femme :

Me Najla Triki

Me Abderraouf Ayadi

Me Hassen Toukabri

Me Mohamed Hedfi

Me Nidhal Kraiem

Me Mohamed Mahjoub

Me Badreddine Mhiri

Me Boubaker Bethabet

La même source a précisé que Me Abdelwahed Chtioui a officiellement retiré sa candidature, ajoutant que l’élection à la fonction de bâtonnier est prévue lors du congrès de l’Onat qui sera organisé les 12 et 13 septembre prochain.