Tunisie | Huit candidats pour la présidence de l’ordre des avocats

La liste des candidats à la présidence de l’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a été révélée, ce mercredi 27 août 2025.
Dans une note diffusée ce jour, l’Onat précise que 8 avocats ont déposé leur candidature, dont une seule femme :
- Me Najla Triki
- Me Abderraouf Ayadi
- Me Hassen Toukabri
- Me Mohamed Hedfi
- Me Nidhal Kraiem
- Me Mohamed Mahjoub
- Me Badreddine Mhiri
- Me Boubaker Bethabet
La même source a précisé que Me Abdelwahed Chtioui a officiellement retiré sa candidature, ajoutant que l’élection à la fonction de bâtonnier est prévue lors du congrès de l’Onat qui sera organisé les 12 et 13 septembre prochain.
