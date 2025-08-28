Harcèlement sexuel dans un lycée à Grombalia | Le surveillant général en détention

Le Parquet a émis un mandat de dépôt contre un surveillant général d’un lycée à Grombalia, et ce, dans le cadre d’une affaire de harcèlement sexuel.

C’est ce qu’a fait savoir le porte-parole du tribunal de première instance de Nabeul 2, Modrek Khemila, cité par Mosaïque FM ce jeudi 28 août 2025.

La même source a précisé a que le suspect a fait l’objet de deux plaintes déposées par deux victimes qui l’accusent de harcèlement sexuel et abus de pouvoir. Arrêté, il a été placé en détention en attendant la suite de l’enquête.

Y. N.