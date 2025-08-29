Gaza, Soudan, Afghanistan | La famine comme arme de guerre

Dans un monde marqué par le cynisme décomplexé, l’impunité des criminels qu’ils soient des acteurs étatiques ou paraétatiques et l’indifférence, la famine est de plus en plus utilisée comme arme de guerre. En Afrique, au Moyen-Orient, en Asie centrale, la famine causée d’une manière délibérée à des fins politiques explose. Dans un monde où la morale est piétinée sans la moindre gêne et où la loi du plus fort s’affiche avec arrogance, l’humanité qui se targue de ses avancées technologiques est en réalité en train de sombrer dans les comportements sauvages et primitifs d’un autre âge.

Imed Bahri

Le Financial Times a publié une enquête de David Pilling et Heba Saleh indiquant que le nombre de personnes mourant de faim dans le monde était en baisse depuis des décennies, tombant presque à zéro, car le monde ne pouvait tolérer que des personnes meurent de faim mais ce n’est désormais plus le cas.

Du Soudan à l’Afghanistan, en passant par le Yémen et Gaza, où une commission d’experts soutenue par l’Onu a déclaré l’état de famine vendredi dernier, les experts affirment que davantage de personnes meurent de faim dans un contexte marqué par l’indifférence de l’opinion publique et où les agences humanitaires perdent leur capacité à affronter les dirigeants qui utilisent la nourriture comme une arme.

Le journal cite Alex de Waal, expert en famine et directeur exécutif de la Fondation pour la paix mondiale à la Fletcher School of Law and Diplomacy de l’Université Tufts: «Il y a une dizaine d’années, les famines ont recommencé à se multiplier et ces dernières années, nous avons vu le nombre de personnes mourant de faim augmenter à un rythme effarant».

Les experts attribuent la résurgence de la famine à la faiblesse de la réponse humanitaire, entravée par un engagement en baisse en faveur du multilatéralisme et par la réduction des budgets d’aide.

Plus récemment, la capacité mondiale à recenser les décès dus à la famine a été perturbée après la suspension en janvier du Réseau américain de systèmes d’alerte précoce contre la famine, pionnier de la collecte de données sur la famine depuis des décennies, dans le cadre des coupes budgétaires massives de l’aide américaine menées par l’administration Trump.

Israël impose un blocus total à Gaza

À Gaza, le monde est resté impuissant alors qu’Israël empêchait les agences humanitaires de livrer suffisamment de nourriture à l’enclave assiégée de 2,1 millions de personnes pour éviter la famine.

En mars, Israël a imposé un blocus total à Gaza, bloquant toutes les livraisons humanitaires pendant dix semaines, dans le cadre de ce qu’il a présenté comme une stratégie visant à vaincre le Hamas. Face à une forte condamnation internationale, Israël a assoupli certaines restrictions à l’entrée de nourriture mais le Programme alimentaire mondial a déclaré que cela ne représentait qu’une petite fraction des besoins.

Le Comité de surveillance de la sécurité alimentaire, soutenu par l’Onu, a déclaré vendredi qu’une famine, qualifiée de «totalement causée par l’homme» s’était installée autour de la ville de Gaza et a averti qu’elle pourrait se propager ailleurs. Il a ajouté qu’un demi-million de personnes sont déjà confrontées à des «conditions catastrophiques caractérisées par la faim, la privation et la mort».

De Wall a déclaré: «Israël a tenté de convaincre le monde qu’il ne s’agissait pas d’une famine, mais il a précipité Gaza dans la famine. Les conséquences seront désormais bien plus graves que s’ils avaient écouté ceux qui annonçaient que cela arriverait».

Une «faim catastrophique» au Soudan

Au Soudan, où la guerre a éclaté il y a plus de deux ans entre les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide paramilitaires, l’attention internationale a été bien moindre. Mais en termes de chiffres, l’ampleur des souffrances dans le pays dépasse celle de Gaza.

Selon le Programme alimentaire mondial, le conflit a déplacé 15 millions de personnes et laissé quelque 25 millions de personnes, soit près de la moitié de la population, confrontées à une grave insécurité alimentaire. Selon ce dernier, quelque 638 000 personnes souffrent d’une «faim catastrophique».

Parmi les millions de personnes qui ont fui, on trouve des agriculteurs contraints d’abandonner leurs cultures ou incapables de récolter leurs futures récoltes, ce qui a aggravé les pénuries alimentaires et fait grimper les prix au-delà des moyens de la population.

Tom Fletcher, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l’Onu, qui a réduit ses objectifs de collecte de fonds, a déclaré: «La communauté internationale a promis de protéger le peuple soudanais. Aujourd’hui, le peuple soudanais doit nous demander si, quand et comment nous allons commencer à tenir cette promesse». Par manque de financement, le Soudan est devenu un sombre exemple de deux problèmes étroitement liés: l’indifférence et l’impunité.

El Fasher, seule ville du Darfour, dans l’ouest du Soudan, à ne pas être sous le contrôle des Forces de soutien rapide (FSR), figure parmi les situations les plus désespérées. Les milices des FSR ont assiégé près de 750 000 personnes, bloquant l’accès à la ville aux approvisionnements et empêchant la plupart d’entre elles de partir.

L’année dernière, l’Onu a déclaré l’état de famine dans le camp voisin de Zamzam. Le Laboratoire de recherche humanitaire de Yale, qui surveille le conflit au Soudan grâce à l’imagerie satellite, a déclaré ce mois-ci que des conditions proches de la famine ont désormais atteint El Fasher même. Pour d’alimenter, les civils ont recours à l’ampaze, un complément alimentaire pour animaux fabriqué à partir d’huiles de graines fermentées.

La définition précise de la famine est déterminée par le système intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC), qui fonctionne sur une échelle de un à cinq.

La famine (niveau cinq sur l’échelle IPC) est définie lorsqu’au moins un cinquième des ménages sont confrontés à de graves pénuries alimentaires, qu’au moins 30 % des enfants souffrent de malnutrition aiguë et que deux adultes sur 10 000 meurent chaque jour de faim directe ou de maladies liées à la malnutrition.

L’Université Tufts a compilé une base de données de toutes les grandes famines depuis 1876. Elle a constaté que les décès dus à la famine ont atteint un pic en 1960, au plus fort du Grand Bond en avant de Mao Zedong en Chine, avec 36 millions de morts entre 1958 et 1962, en grande partie à cause de la censure imposée et d’une tentative désastreuse de nationalisation de la propriété et d’industrialisation.

Bien que des famines se soient produites régulièrement depuis lors –par exemple au Nigeria entre 1968 et 1970 pendant la guerre du Biafra, au Cambodge sous le régime de Pol Pot entre 1975 et 1979, et en Éthiopie entre 1983 et 1985–, le nombre de morts au cours de ce siècle avait diminué presque au point de disparaître avant le récent retour des famines.

Les experts estiment que cela pourrait être dû à la progression de la démocratie durant cette période. L’économiste Amartya Sen, lauréat du prix Nobel, a écrit que les famines ne peuvent survenir lorsque l’information circule librement et que les gouvernements répondent aux attentes de la société civile.

Cependant, les experts estiment que le retour des famines est dû à plusieurs facteurs, notamment la montée en puissance de dirigeants autoritaires moins responsables démocratiquement.

Israël a cherché à remplacer le système de distribution de l’aide de l’Onu, vieux de plusieurs décennies, par la Fondation humanitaire pour Gaza, soutenue par les États-Unis, une entité controversée qui gère des centres de distribution dans des zones militaires gardées par des mercenaires américains et l’armée israélienne.

Depuis le lancement de la Fondation humanitaire pour Gaza en mai, des centaines de Palestiniens cherchant des provisions dans ses centres urbains chaotiques ont été tués par des soldats israéliens. Des experts de l’Onu ont appelé au démantèlement immédiat de ladite Fondation.

Multiplication de la mortalité infantile

Concernant le fait de réagir une fois une famine survenue au lieu d’éviter qu’elle se produise, Francesco Checchi, professeur à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré : «Inverser les famines une fois qu’elles se sont produites revient à piloter un superpétrolier qui met beaucoup de temps à s’inverser ou à ralentir. Si la sécurité alimentaire ne s’améliore pas après une augmentation rapide de la malnutrition infantile, nous pouvons nous attendre à ce que nous avons observé dans d’autres contextes: une multiplication par 50 à 100 de la mortalité infantile».

Les experts affirment que la leçon la plus frappante des famines passées est qu’elles marquent souvent les communautés pendant des générations. Non seulement elles tuent des enfants ou freinent leur développement mais elles peuvent aussi polariser les communautés dans la compétition pour la nourriture.

Les historiens bengalis ont établi un lien entre les émeutes communautaires sanglantes de 1947, lors de la Partition, et les divisions qui ont éclaté lors de la famine quatre ans plus tôt.

De Waal, de l’Université Tufts, a déclaré que le pillage de l’aide humanitaire à Gaza par des individus désespérés et des gangs ainsi que la revente des fournitures volées sont des signes que la faim déchire le tissu social palestinien. Il ajouté: «Israël est au courant de tout cela. Il pousse la société palestinienne à un point de rupture où les gens se retournent les uns contre les autres».