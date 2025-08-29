Les signaux mitigés de l’investissement en Tunisie

Alors que les agences spécialisées de l’Etat ne cessent de présenter des chiffres de «croissance remarquable» des investissements directs étrangers (IDE) en Tunisie, l’investissement dans notre pays continue d’envoyer des signaux mitigés : en 2024, les IDE ont enregistré une performance notable avec 2 910,2 millions de dinars tunisiens (MDT), en hausse de 21,4% par rapport à 2023, mais le taux d’investissement global a baissé à 16% du PIB sur la période 2020-2024, avec un faible niveau d’investissement privé intérieur, selon la Cnuced. En raison, notamment, d’un climat des affaires marqué par la crainte, le doute et la suspicion.

Pour revenir aux agences de l’Etat, l’Agence de promotion des investissements étrangers (Fipa) vient de publier des données affirmant que les IDE en Tunisie ont enregistré une croissance remarquable de 20,8 % au cours du 1er semestre 2025, atteignant 1 650,3 MDT, contre 1 366 MDT au cours de la même période en 2024.

Les IDE, hors secteur énergétique, ont créé 4 677 emplois au cours des six premiers mois de l’année. En devises, les flux d’investissement ont atteint 537,2 millions de dollars américains (+22 % par rapport à 2024) et 492,7 millions d’euros (+21,7 %).

Les IDE ont particulièrement stimulé le secteur manufacturier, qui a attiré 1 031,3 MDT, soit une croissance de 22,9 %, représentant 62,9 % du total des IDE.

Le secteur de l’énergie a également progressé de 60 %, passant de 248,3 MDT à 398 MDT, grâce aux projets d’énergies renouvelables et à la reprise de l’exploration pétrolière, avec le forage de 11 puits d’exploration.

En revanche, les investissements de portefeuille ont chuté de 28,3 %, à 9,7 MDT, tandis que le secteur des services a vu ses entrées diminuer de 24,6 %, à 191 MDT. Le secteur agricole, en revanche, a progressé, passant de 11,6 MDT à 20,1 MDT.

Sur le plan géographique, la France reste le premier investisseur avec 421 MDT, suivie de l’Italie (159,4 MDT), de l’Allemagne (124,2 MDT), des Pays-Bas (91 MDT) et des États-Unis (88,4 MDT). Parmi les pays arabes, le Qatar arrive en tête avec 66,5 millions de dinars tunisiens.

Au total, 623 opérations d’investissement ont été réalisées hors énergie, pour un montant de 1 242,5 millions de dinars.

La répartition sectorielle des IDE montre une prédominance des industries manufacturières (62,9 %), suivies de l’énergie (24,3 %), des services (11,6 %) et de l’agriculture (1,2 %).

La Tunisie ambitionne d’atteindre 3 400 MDT d’investissements étrangers d’ici fin 2025, et 4 milliards de dinars en 2026, première année du nouveau Plan de développement (2026-2030).

La Fipa n’explique pas cependant les raisons de son optimisme quand à la relance de l’investissement dans le pays.

I. B.