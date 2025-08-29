Vernis semi-permanent | Alerte du ministère de la Santé en Tunisie

Le ministère de la Santé a lancé une mise en garde, ce vendredi 29 août 2025, contre l’utilisation du vernis à ongles semi-permanent,.

Dans son communiqué le ministère a sonné l’alarme concernant l’oxyde de diphényl triméthylbenzoyl phosphine (TPO), reconnu comme toxique et potentiellement cancérigène et a appelé à éviter l’achat et l’utilisation de ces produits.

Le département de la santé a également demandé aux consommateurs de prendre l’habitude de vérifier scrupuleusement la composition des cosmétiques avant de les utiliser, tout en appelant les professionnels de la beauté à cesser d’utiliser et de commercialiser ces vernis.

Cette alerte fait suite à l’interdiction de cette substance par l’Union européenne, sachant que le ministère a souligné qu’il surveille de près les développements internationaux en matière de sécurité des produits cosmétiques et que d’autres mesures seront prises pour garantir la protection et la sécurité des consommateurs.

Y. N.