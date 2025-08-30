Tunisie | Décès du Dr Samya Marouen Jamoussi

L’Instance de la médecine du travail a annoncé avec tristesse, ce samedi 30 août 2025, le décès du Dr Samya Marouen Jamoussi, qui s’est éteinte après une carrière exemplaire.

Professeure de médecine du travail à la Faculté de Médecine de Sfax Dr Jamoussi avait auparavant dirigé le service de médecine du travail et des maladies professionnelles à l’Hôpital Abderrahmen Mami d’Ariana.

Ses collègues de l’Instance de la Médecine du Travail la décrivent comme « une professionnelle aux qualités humaines et scientifiques exceptionnelles qui a travaillé avec passion et intégrité et une femme aimante, dévouée et altruiste ».

« Une grande dame connue pour son sérieux, sa rigueur et sa passion pour la médecine du travail discipline à la promotion de laquelle elle a grandement participé », a notamment commenté son confrère Fayçal Aouididi.

Y. N.