Tunisie | Retour à la double séance lundi : Horaires des pharmacies

Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens de Tunisie a rappelé les horaires sous le régime de la double séance qui reprend ce lundi 1er septembre 2025.

Dans son communiqué le Cnop précise que ces horaires d’hiver sont fixés en coordination avec le ministère de la Santé (arrêté du 6 janvier 1990), et ce, comme suit :

Du lundi au vendredi :

Catégorie A (jour): De 8h30 à 13h et de 15h à 19h30;

Catégorie A de garde : De 8h30 à 19h30;

Catégorie B (nuit) : De 19h30 à 8h30.

Samedi

Catégorie A : De 8h30 – 13h;

Catégorie A de garde : De 8h30 à 19h30;

Catégorie B : De 19h30 à 8h30.

Dimanche et jours fériés :

Catégorie A de garde : De 8h30 – 19h30;

Catégorie B : De 19h30 – 8h30.

Y. N.