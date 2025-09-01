Baisse des températures sur la Tunisie à partir du lundi soir

Ce lundi 1er septembre 2025, la Tunisie a connu une hausse des températures avec des maximales atteignant 40 à l’ombre, mais la météo va être plus clémente à partir de ce soir.

Dans son bulletin de suivi, l’Institut national de la météorologie prévoit l’apparition, dès ce soir, de nuages orageux accompagnés de pluies sur le nord et localement au centre ce soir, parfois fortes dans l’après-midi du mardi.

Les cumuls pluviométriques les plus élevés atteindront 20 à 40 millimètres, avec des chutes de grêle par endroits et de fortes rafales de vent lors des orages, dépassant temporairement les 80 km/h sous forme de bourrasques. Au Sud, ces vents soulèveront localement du sable et de la poussière, prévoit-il aussi.

Une baisse des températures sera perceptible demain mardi 2 septembre sur la plupart des régions, baisse qui sera marquée au nord, au centre et au sud-est. Les maximales varieront entre 26 et 32 °C, et seront comprises entre 34 et 38 °C dans le reste des régions.