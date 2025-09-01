Les raisons de la pénurie de certains médicaments en Tunisie

La Tunisie connaît une pénurie de certains médicaments importés, qui a atteint son apogée la semaine dernière, a admis Thouraya Ennaifer, secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, à l’agence Tunis Afrique Presse (Tap), en attribuant cette situation à des raisons logistiques et financières résultant de problèmes de liquidités à la Pharmacie centrale, qui a des impayés auprès de la Caisse nationale d’assurance maladie, en raison de la crise financière des caisses sociales, et des hôpitaux publics.

Ennaifer a expliqué que la pénurie de médicaments importés concerne principalement les nouveaux médicaments non fabriqués en Tunisie. Certains médicaments sont essentiels, comme ceux destinés au traitement de maladies thyroïdiennes, psychiatriques et cancéreuses.

Ce problème de pénurie de médicaments sur le marché local n’est pas nouveau. Ses signes sont apparus en 2014 et persistent encore aujourd’hui. L’industrie pharmaceutique nationale, qui couvre 70 % des besoins du marché, est également confrontée à des problèmes liés au déséquilibre entre les prix des médicaments, qui n’ont pas évolué depuis un certain temps, et les coûts supportés par les laboratoires locaux, notamment ceux des matières premières.

Ennaifer a souligné que l’industrie nationale est confrontée à des obstacles, notamment des crises financières affectant les laboratoires, des retards dans l’obtention de l’accord pour la fabrication d’un nouveau médicament, qui peuvent prendre jusqu’à quatre ans, et le manque de technologie pour fabriquer des médicaments modernes ou autres nécessitant une technologie avancée.

Pour atténuer l’impact de la pénurie, Ennaifer a appelé à la mise en œuvre des recommandations du ministre de la Santé, Mustafa Ferjani, visant à rationaliser la consommation de médicaments en adoptant des décisions et des stratégies garantissant l’accès aux médicaments à tous ceux qui y ont droit. «Rationaliser la consommation de médicaments est une science complète qui garantit la pérennité de cette substance vitale», a-t-elle dit, en exigeant une solution aux problèmes financiers des caisses sociales, des hôpitaux publics et de la Pharmacie centrale.

Il convient de noter que le plan national de lutte contre la pénurie temporaire de médicaments, approuvé lors d’une récente séance de travail sous la supervision du ministre de la Santé, comprenait parmi ses mesures les plus importantes la mise en place d’une plateforme d’alerte précoce à la Pharmacie centrale pour signaler tout risque de pénurie de tout type de médicament.

Le plan exige également que les fabricants de produits pharmaceutiques déclarent régulièrement leurs stocks pour éviter les pénuries soudaines, se coordonnent à l’avance avec les laboratoires en cas de perturbation de la production, lancent une campagne nationale de sensibilisation à l’utilisation des médicaments génériques et appellent les médecins et les pharmaciens à s’appuyer sur les données nationales lors de la prescription de médicaments et de la rationalisation des ordonnances, tout en éduquant les citoyens sur l’importance de leur bonne utilisation.

