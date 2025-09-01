Mouled | Saisie de 15 tonnes de zgougou et de fruits secs

À l’approche du Mouled, l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a mené une campagne de contrôle sanitaire qui a abouti à la saisie de 15 tonnes de produits non conformes et dangereux pour la santé, notamment du Zgougou (graines de pin d’Alep) et des fruits secs.

Dans un communiqué publié ce lundi 1er septembre 2025, l’INSSPA précise que 200 équipes de contrôle ont mené 1205 opérations à travers tout le pays en vue d’inspecter les lieux de production, de transformation, de stockage et de vente des ingrédients essentiels pour la crème traditionnelle à base de graines de pin d’Alep préparée à l’occasion du Mouled («assidat zgougou»).

En plus des saisies, l’INSSPA a pris des mesures contre les contrevenants allant jusqu’à la fermeture de commerces pour non-respect des normes d’hygiène .

La même source a appelé les consommateurs à la prudence, à s’assurer que les produits ne présentent aucune trace de moisissure, d’humidité ou autre et à également vérifier la date de péremption des produits emballés.

