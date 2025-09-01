Rabat refuse la libération de «Betty» Lachgar, militante des droits humains

Le tribunal de Rabat a rejeté la demande de libération provisoire de la militante féministe Ibtissame «Betty» Lachgar, 50 ans, accusée de «blasphème et d’atteinte à la religion musulmane». Détenue depuis le 13 août, elle serait malade.

La prochaine audience ordinaire du procès a été reportée au 3 septembre 2025, sur fond de tension dans la salle d’audience due à des contrôles stricts et des perquisitions systématiques.

L’article 267-5 du Code pénal marocain, en vertu duquel la militante est poursuivie, punit de six mois à deux ans de prison ferme «quiconque porte atteinte à la religion musulmane». La peine est susceptible d’être portée à cinq ans d’emprisonnement si l’infraction est commise en public, «y compris par voie électronique».

Lachgar, figure emblématique du Mouvement alternatif pour les libertés individuelles (Mali), a été arrêtée le 13 août pour avoir publié sur les réseaux sociaux une photo d’elle portant un t-shirt jugé blasphématoire. Cet incident a remis au premier plan le débat sur la liberté de conscience et d’expression au Maroc.

La Constitution marocaine, comme la plupart des constitution des Etats autoritaires, «garantit» la liberté d’expression, mais le Code pénal maintient des dispositions strictes concernant la religion, les bonnes mœurs et l’ordre public.

La militante est apparue affaiblie au tribunal, vêtue d’une djellaba et d’un voile léger, avec un bandage couvrant son épaule gauche.

Sa défense affirme qu’elle souffre d’une blessure grave nécessitant une intervention chirurgicale d’urgence, car elle risque une amputation partielle du bras.

L’accusation a rejeté sa demande sa demande de libération, invoquant le respect du cadre juridique et des exigences judiciaires.

Lachgar serait toujours en isolement et ne pourrait même pas participer aux séances d’exercice physique. Ses avocats qualifient ce traitement d’«atteinte à sa dignité» et réclament de meilleurs soins de santé pendant sa détention.