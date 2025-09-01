Secteur privé | L’UGTT appelle à la mobilisation

Le département du secteur privé de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) a réaffirmé, ce lundi 1er septembre, son attachement aux droits professionnels et sociaux des travailleurs.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion qui a eu lieu le 28 août dernier, la partie syndicale a affirmé que la « négociation salariale dans le secteur privé n’est pas une faveur mais une question de droit fondamental », tout en pointant du doigt le gouvernement et l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica) en ce qui concerne le blocage des négociations sur les conventions collectives.

L’UGTT ajoute que l’amélioration des conditions de travail dans le secteur privé devient une urgence, tout en appelant ses structures à la mobilisation.

Y. N.