Tout sur la saison de la chasse 2025-2026 en Tunisie

La saison de chasse 2025/2026 en Tunisie débutera le 5 octobre 2025 et se terminera, selon l’espèce, le 20 septembre 2026, annonce le ministère de l’Agriculture dans un décret détaillant le calendrier pour chaque espèce.

La chasse au lièvre, à la perdrix, à la caille sédentaire, au pigeon sauvage et à la gangue sera autorisée du 5 octobre au 7 décembre 2025. Pour le sanglier et le loup doré d’Afrique, la période s’étendra du 5 octobre 2025 au 1er février 2026, avec une prolongation possible jusqu’au 26 avril 2026, dans les gouvernorats du sud et du centre, notamment Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine.

Pour les oiseaux migrateurs, la période de chasse s’étend du 9 novembre 2025 au 15 mars 2026. La chasse à la bécasse sera limitée à certaines zones forestières du nord, telles que la Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béja, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan. À Nabeul, la chasse au faucon caille sera autorisée du 5 avril au 28 juin 2026. Les tourterelles des bois, les pigeons sauvages et diverses espèces de bécasseaux (catamaran, tacheté et couronné) pourront être chassés du 26 juillet au 20 septembre 2026.

Les permis seront délivrés par la Direction générale des forêts, avec des tarifs spécifiques pour la fauconnerie, réservée exclusivement aux citoyens tunisiens.

Le décret impose également des mesures de protection de l’environnement, telles que l’interdiction d’abandonner des douilles ou des déchets dans la nature, afin de concilier les pratiques cynégétiques avec la protection de la biodiversité et de la nature.

Pour obtenir un permis, chaque chasseur doit justifier de son appartenance à une association ou un club régional et s’acquitter d’une cotisation de 50 dinars pour les citoyens tunisiens et de 100 dinars (environ 30,30 €) pour les résidents étrangers temporaires.