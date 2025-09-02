Tunis | La Place Barcelone fait peau neuve

Le président Kais Saïed a visité, lundi 1er septembre 2025, les places de Barcelone et Mongi Bali, suite à sa décision de les réaménager grâce au soutien financier de la Biat et sous la supervision d’équipes de génie militaire. Vidéo.

Lors de sa visite, le chef de l’État a souligné que la préservation de la beauté de ces espaces publics est une responsabilité partagée entre la municipalité et toutes les parties concernées, ordonnant que les bâtiments environnants soient repeints dans les prochains jours.

Le président Saïed a rappelé que la place de Barcelone, créée en 1972, était autrefois en excellent état avant de tomber à l’abandon. Il a salué la rapidité et l’efficacité du travail de réaménagement du quartier par les équipes de génie militaire.

Place Barcelone.

Le président a souligné l’importance de créer des espaces ouverts et accessibles aux citoyens et de préserver leur propreté, qualifiant le projet d’exemple parfait de la «révolution culturelle» envisagée.

Il a examiné la maquette logistique du projet et une représentation 3D des travaux de réaménagement, qui comprennent la rénovation complète de la fontaine centrale, l’ajout de deux fontaines latérales et le réaménagement complet de la place de Barcelone.

Le projet, réalisé avec un budget de 10 millions de dinars, a été supervisé par la Direction générale du génie militaire, avec la participation de la Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT), dont le siège social et la principale gare ouvrent sur cette place, et de la municipalité de Tunis.

Place Mongi Bali.

Le président Saïed a également réitéré son appel à étendre ces initiatives à travers le pays, à entretenir les espaces publics dans toutes les régions et à créer davantage d’espaces verts.

I. B.