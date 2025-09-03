Sécurité routière en Tunisie | Bilan meurtrier en hausse

L’Observatoire national de la sécurité routière (ONSR) a annoncé que le nombre de morts sur les routes a augmenté de 8,39 % au cours des huit premiers mois de l’année 2025 par rapport à la même période en 2024.

Cette hausse inquiétante, souligne l’urgence de renforcer les efforts de prévention et de sensibilisation, indique l’ONSR, en précisant que le dimanche dernier a été particulièrement meurtrier, avec cinq décès et cinq blessés enregistrés dans quatre accidents.

L’ONSR intensifie, pour sa part, ses actions sur le terrain avec des campagnes de sensibilisation menées dans plusieurs régions du pays afin de rappeler aux conducteurs les gestes qui peuvent sauver des vies et les appeler à la vigilance, à modifier les comportements à risque et à ancrer durablement une culture de la prudence sur les routes.

Y. N.