Tunisie vs Liberia en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Les Aigles de Carthage affrontent le Liberia dans un match décisif des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, comptant pour la 7e journée du groupe H. Cette rencontre tant attendue se déroule au stade olympique Hammadi Agrebi de Radès, avec un coup d’envoi prévu à 20h00 heure tunisienne (21h00 heure française).

Alors que la Tunisie, favorite selon les pronostics avec des victoires potentielles 1-0, 2-0 ou 3-0, vise à consolider sa position en tête du groupe, le Liberia espère créer la surprise dans ces qualifications CAF pour le Mondial 2026.

Suivez en direct le match Tunisie Liberia: