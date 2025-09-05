Maroc vs Niger en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Dans un Stade Prince Moulay Abdellah flambant neuf et inauguré ce soir à Rabat, les Lions de l’Atlas affrontent le Niger pour une septième journée décisive des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Avec cinq victoires en cinq matchs, l’équipe du Maroc, emmenée par Achraf Hakimi en capitaine, Youssef En-Nesyri en pointe et Brahim Diaz en maître à jouer, n’a besoin que d’un point pour valider sa qualification historique, à condition que la Tanzanie ne l’emporte pas de son côté.

Les supporters marocains, impatients de vibrer au rythme des exploits de Sofyan Amrabat et Bilal El Khannouss, espèrent une nouvelle démonstration de force face à un adversaire coriace, dans une ambiance électrique qui promet de marquer les esprits. Suivez le match Maroc Niger aujourd’hui en direct à 21h heure Paris (20h heure Rabat).

Suivez en direct le match Maroc Niger: