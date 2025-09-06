Météo | Orages et pluies annoncés par l’IM pour cette nuit

Selon les dernières prévisions de l’Institut national de la météorologie, des cellules orageuses sont attendues sur plusieurs régions du pays cette nuit.

Le centre-ouest, les hauteurs du nord-ouest et le sud-ouest seront particulièrement touchés par ces orages, qui seront accompagnés pr des averses parfois fortes et des chutes de grêle par endroits, indique l’INM.

Ces phénomènes devraient s’étendre progressivement vers certaines zones de l’est et du sud, avant que le ciel ne devienne partiellement nuageux sur la plupart des régions.

Côté vent, il soufflera avec des rafales pouvant dépasser les 70 km/h au passage des nuages orageux et en particulier près des côtes, alors que les températures nocturnes, varieront entre 23 et 28°C au nord, au centre et au sud-est. Les minimales grimperont jusqu’à 33 °C ailleurs.

Y. N.