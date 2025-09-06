Solidarité avec Gaza | Nouveau sit-in devant l’ambassade des États-unis à Tunis

La mobilisation en soutien à la Palestine se poursuit en Tunisie et un nouveau sit-in est prévu demain, dimanche 7 septembre 2025, devant l’ambassade des États-unis à Tunis.

Ce sit-in est organisé par le Réseau tunisien de lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste et débutera immédiatement après le départ de la « flotte Soumoud » en direction de Gaza.

Les organisateurs indiquent que l’objectif de ce sit-in est de soutenir la résilience du peuple palestinien dans les territoires occupés, en particulier à Gaza, et de protester contre le génocide en cours. Il vise également à soutenir la flotte Soumoud.

Y. N.