Violence policière à Marseille | La FTCR exige vérité et justice pour Abdelkader Dhibi

La Fédération des Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives (FTCR) exprime, dans le communiqué ci-dessous, sa profonde indignation après la mort d’Abdelkader Dhibi, tué par la police à Marseille, au sud de la France, le 2 septembre 2025.

Les images largement diffusées montrent un homme encerclé, tenant des couteaux, certes, mais ne présentant pas de danger immédiat qui justifiait l’usage de tirs mortels. Le recours à la légitime défense avancée par les autorités ne convainc pas. D’autres moyens existaient pour neutraliser et interpeller Abdelkader. Tirer pour tuer ne peut constituer la réponse proportionnée d’une force publique censée protéger toutes les vies.

En tant qu’association de l’immigration tunisienne, la FTCR annonce son intention de se constituer partie civile afin que la lumière soit faite sur cette affaire.

Nous demandons au ministère de l’Intérieur de rendre des explications claires et transparentes sur le déroulement des faits et les raisons qui ont conduit à une telle issue tragique.

Nous ne nions pas que l’homme aurait blessé plusieurs personnes et qu’il détenait des armes blanches et de ce fait devait être maitrisé. Mais rien, absolument rien, ne justifie qu’un citoyen, déjà encerclé et isolé, soit abattu par sept balles. En démocratie, la justice doit passer par la loi et les tribunaux, pas par des exécutions sommaires.

Ce drame s’inscrit dans un climat inquiétant où la vie des migrants et des étrangers semble compter moins que celle des autres.

Trop souvent, ces affaires se soldent par une justification précipitée des violences policières et par la stigmatisation de communautés entières.

La FTCR appelle à la mobilisation de toutes les organisations démocratiques, associatives et syndicales, pour exiger vérité, justice et égalité de traitement.

La mémoire d’Abdelkader Dhibi nous oblige à refuser que des vies soient effacées dans l’indifférence ou sous couvert de sécurité.

Le droit à la vie est universel. Nous n’accepterons pas qu’il soit hiérarchisé selon l’origine, le statut social ou le passeport.

FTCR – Paris, le 04 septembre 2025