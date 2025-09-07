Vaste opération contre la spéculation | Entre contrôle et sensibilisation

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’une vaste opération de contrôle a été lancée dans les marchés de gros à travers tout le pays à l’aube de ce samedi 6 septembre 2025.

Cette opération a été menée par différentes unités de la police et de la garde nationale, et ce, vue de lutter contre la spéculation, le monopole et la hausse artificielle des prix des produits de base.

Les contrôles ont également permis de sensibiliser et surveiller tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement, de la fixation des prix à la distribution, lit-on encore dans le communiqué du ministère de l’Intérieur.

Et d’ajouter : « La Tunisie a besoin d’un nouvel élan civique où chacun est appelé à contribuer, en plaçant le bien-être collectif au-dessus de ses propres intérêts ».

Les efforts se poursuivent pour garantir une distribution équitable et juste des produits de première nécessité pour l’ensemble de la population, indique encore la même source.

