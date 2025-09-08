Coopération économique et culturelle | La Tunisie et le Népal renforcent leurs liens

Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, a reçu, ce lundi 8 septembre 2025, une délégation d’hommes d’affaires du Népal, conduite par Mme Bhawani Rana, Consul Honoraire de la Tunisie au Népal.

Le Secrétaire d’État a souligné l’importance du rôle du Consul Honoraire de la Tunisie dans l’appui aux efforts de notre Ambassade à New Delhi dans le domaine de la diplomatie économique et culturelle, en particulier pour la promotion de notre pays en tant que destination touristique et pour la valorisation du climat des affaires et de l’investissement en Tunisie.

Il a, par ailleurs, affirmé l’existence de perspectives prometteuses pour le développement de la coopération économique et culturelle entre les deux pays.

Il a également souligné la détermination de la diplomatie tunisienne à diversifier les partenariats au service des intérêts de notre pays, conformément aux priorités fixées pour la prochaine étape et sur la base des avantages mutuels, de l’égalité et du respect des choix nationaux.

Pour sa part, Mme Bhawani Rana a exprimé sa gratitude et ses remerciements pour la confiance qui lui a été accordée afin de représenter notre pays auprès de la République du Népal.

Elle a réaffirmé sa disponibilité à déployer tous les efforts nécessaires, en coordination avec l’Ambassade de Tunisie à New Delhi, afin de contribuer à l’instauration d’une coopération économique et culturelle fructueuse entre la Tunisie et le Népal.

