Tunisie vs Guinée équatoriale en live streaming : Éliminatoires pour la Coupe du monde

Les Aigles de Carthage affrontent la Guinée Équatoriale au Nuevo Estadio de Malabo à 14h heure Tunis dans un match décisif des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Leader incontesté du groupe H avec 19 points et une défense imprenable – zéro but encaissé en sept rencontres –, la Tunisie n’a besoin que d’une victoire pour valider son billet pour le Mondial aux États-Unis, au Mexique et au Canada, marquant ainsi sa septième participation historique.



Face à un adversaire accrocheur, classé quatrième avec 10 points, les hommes de Sami Trabelsi compteront sur les talents en forme comme Elias Saad, Hannibal Mejbri, Hazem Mastouri et Aïssa Laidouni pour prendre leur revanche sur le souvenir amer de la CAN 2015 et propulser la nation tunisienne vers un nouveau rêve planétaire.

Suivez en direct le match Tunisie Guinée équatoriale: