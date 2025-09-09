Le Festival Cinéma Jet 2025 à Tabarka et Tozeur

L’édition 2025 du festival Cinéma Jet (‘raduire : le cinéma arrive) se déroulera en deux temps forts à Tabarka, au nord-ouest de la Tunisie, du 12 au 21 septembre et à Nefta, au sud-ouest, du 10 au 19 octobre. A Tabarka, les projections se tiendront en plein air grâce à l’écran mobile de CinémaTdour, puis se déplaceront au cœur du désert à Nefta via le camion-cinéma itinérant. Deux formats différents, un seul objectif : offrir aux Tunisien·ne·s, partout dans le pays, la possibilité de découvrir le cinéma et de participer aux activités culturelles du festival.

Cinéma Jet est un projet culturel itinérant qui unit le septième art, l’environnement et la société, transformant villes, villages, forêts et oasis en écrans vivants, vibrants d’histoires et d’images. Le festival ambitionne de couvrir l’ensemble du territoire tunisien, du nord au sud, faisant du cinéma un pont entre les régions.

L’Union européenne en Tunisie a choisi de collaborer avec l’initiative CinémaTdour pour l’impact concret et saisissant de ce projet sur le terrain, notamment dans les quartiers populaires. En une seule année, il a touché directement plus de 35 000 personnes grâce à des initiatives tangibles et un suivi continu.

Cinéma Jet se veut un espace de rencontres, de créativité et de dialogue, où le cinéma dialogue avec les grands enjeux contemporains : environnement, jeunesse, égalité, dialogue social et développement local.

Cette édition place également l’environnement au cœur de sa programmation, qui proposera de nouveaux films européens (courts et longs métrages, films d’animation), des focus sur les cinémas espagnol et italien et de films tunisiens et européens doublés pour enfants par Mohamed Houssin Grayaa.

Au programme aussi des ateliers environnementaux sur la valorisation des produits forestiers et oasiens, la sensibilisation au recyclage, des campagnes de nettoyage de la plage de Tabarka et des activités éducatives pour enfants et jeunes (Green Kids Lab, Techy Kids).

Ainsi que des ateliers de formation à la réalisation de courts-métrages avec smartphones, des rencontres cinématographiques ouvertes au public, concerts, spectacles musicaux et soirées culturelles.