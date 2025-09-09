Sidi Bou Saïd | La flottille Al-Soumoud n’a pas essuyé une attaque de drone

C’est une fake news qui a été colportée par les réseaux sociaux avant d’être relayée par plusieurs médias : un drone, israélien assurait-on, aurait attaqué l’un des bateaux de la flottille Al-Soumoud amarrés au port de Sidi Bou Saïd, au nord de Tunis, en attente de départ vers Gaza. Il n’en est absolument rien…

L’émotion était à son comble dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 septembre 2025 sur les quais du port de Sidi Bou Saïd, habituellement paisibles, et qui connaissent ces derniers jours une agitation particulière avec l’arrivée de plusieurs dizaines de bateaux de la flottille Al-Soumoud en provenance des ports de Barcelone et de Gênes et qui s’apprêtent à prendre de nouveau le large pour Gaza, transportant des centaines de militants pacifistes du monde entier et des aides alimentaires et médicales pour les deux millions d’habitants de Gaza soumis à un blocus et un génocide perpétrés par l’Etat d’Israël.

Un incendie déclenché dans un bateau au large du port a suscité des inquiétudes parmi les militants présents puis alimenté la rumeur d’une attaque de drone. Ce qui a obligé les autorités sécuritaires tunisiennes à se fendre d’un communiqué pour expliquer qu’il s’agit d’un banal incendie sur une buée de sauvetage à bord du bateau en question, et qui a été rapidement maîtrisé.

Israël est certes un Etat hors-la-loi et les Tunisiens n’ont pas oublié les attaques israéliennes qu’ils ont essuyées à plusieurs reprises depuis celle contre le quartier-général de l’OLP à Hammam-Chott au sud de Tunis en octobre 1985. Mais cette fois-ci, l’histoire de l’attaque de drone colportée contre un bateau au large de Sidi Bou Saïd n’a aucun fondement. Du moins jusqu’à maintenant, car rien n’interdit à Israël, qui n’est pas à un crime près contre l’humanité, de s’attaquer à la flottille Al-Soumoud lorsque celle-ci abordera les eaux territoriales palestiniennes.

I. B.