Tunisie & Algérie | Renforcement du rôle des femmes dans le secteur durable

Une convention de partenariat a été signée ce mardi 9 septembre 2025, entre la Chambre nationale des femmes chefs d’entreprises (CNFCE) la GIZ Algérie et le cabinet AMC.

La CNFCE représentée par Mme Olfa Marsaoui point focal pour le changement climatique a pris part à cet évènement ouvrant la voie à un programme d’échanges entres les femmes entrepreneurs en Algérie et en Tunisie autour de la bio-cosmétique et le recyclage vert.

Ce programme d’échange a pour objectif de mettre en lumière les success story en Tunisie et en Algérie et favoriser l’échange de savoir faire entres les entreprises engagées.

Un rendez-vous riche en apprentissage et en inspiration pour renforcer le rôle des femmes dans un secteur durable et porteur d’avenir

Communiqué