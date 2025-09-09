Tunisie | Décès de l’ancien président de la JCI Habib Doghri

La Jeune Chambre internationale (JCI) a annoncé avec une profonde tristesse le décès de son ancien président Habib Doghri, survenu lundi 8 septembre 2025.

Habib Doghri a par ailleurs exercé durant plus de vingt ans la fonction de trésorier de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso Française CCI TF).

« Homme de grande intégrité et de dévouement, il a marqué durablement la vie de notre institution par son engagement constant, son professionnalisme et la générosité de son esprit », lit-on dans une note diffusée, ce mardi 9 septembre par la CCI TF, qui a souligné les qualités humaines et professionnelles du regretté Habib Doghri.

Y. N.