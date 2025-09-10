Météo Tunisie | Pluies, orages et vents annoncés pour cette nuit

Dans un bulletin publié ce mercredi 10 septembre 2025, l’Institut national de la météorologie (INM), annoncé des pluies, des vents et des orages pour cette nuit.

Les pluies sont principalement attendues dans les régions du nord et du centre, alors que pour le reste du pays, l’INM prévoit un ciel plutôt dégagé, avec quelques passages nuageux.

.

Le vent soufflera fort notamment près des côtes, sur les hauteurs et dans le sud du pays, où des rafales à 80 km/h sont attendues, ajoute la même source qui a annoncé des températures nocturnes, entre 20 et 25 °C au nord et au centre et entre 26 et 31 °C ailleurs, pouvant même atteindre 34 °C dans l’extrême Sud.

Y. N.