Rassemblement à Sidi Bou Saïd pour le départ de la flottille Soumoud (Photos & vidéo)

A l’occasion du départ de la flottille internationale Soumoud en direction de Gaza, des milliers de Tunisiens se sont rassemblés, ce mercredi 10 septembre 2025, à la plage et au port de Sidi Bou Saïd à la banlieue nord de Tunis.

Muni de keffiehs, de drapeaux tunisiens et palestiniens, des citoyens de différentes régions du pays se sont rassemblés ce jour pour exprimer leur soutien aux participants de cette flottille internationale composée de près de 40 bateaux et embarcations avec près de 400 personnes de différentes nationalités, visant à briser le blocus sioniste sur Gaza et fournir l’aide humanitaire aux gazaouis.

Il s’agit aussi d’une démarche symbolique et humaine afin d’attirer l’attention internationale sur l’injustice visant le peuple palestinien et le génocide perpétré par Israël sous le regard complice de la communauté internationale.

Vidéo

Y. N.