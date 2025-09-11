Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer à la Cité des Sciences à Tunis

A l’occasion de la Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, la Cité des Sciences à Tunis (CST) organise en partenariat avec l’Association Alzheimer Tunisie et la Société Tunisienne de Gériatrie et de gérontologie une journée scientifique intitulée « informez-vous sur Alzheimer : comprendre, prévenir, accompagner ».

La journée du samedi 20 septembre 2025 qui sera dédiée à cette pathologie complexe qui touche des millions de personnes dans le monde, vise à sensibiliser le grand public à la maladie d’Alzheimer et aux troubles neurodégénératifs.

Elle permettra aux experts de présenter les dernières avancées de la recherche médicale, neuroscientifique et sociale et d’échanger avec les professionnels de santé, des chercheurs, des associations et des aidants.

Au programme, des conférences scientifiques et médicales et des ateliers pour les étudiants, les professionnels de santé, les chercheurs et les associations ainsi que les familles concernées par cette maladie.

Cette journée s’inscrit dans la mission de la CST notamment la diffusion de la culture scientifique et la sensibilisation aux grands enjeux de santé publique, en partenariat avec les institutions académiques, les centres de recherche et le tissu associatif.