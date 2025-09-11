Ordre des avocats | Décès de Me Abdellatif Mamoghli

L’Ordre national des avocats de Tunisie (Onat) a annoncé avec douleur et tristesse le décès, ce jeudi 11 septembre 2025, de Me Abdellatif Mamoghli.

Ancien secrétaire général de l’Onat, Me Mamoghli est considéré comme un doyen de la profession, qu’il a exercé durant plus de 50 ans : il est l’une des figures emblématiques de la profession et une référence scientifique et professionnelle reconnue, a noté l’Ordre des avocats.

Ses consœurs et confrères ont ausi partagé leur douleur suite au décès du regretté Abdellatif Mamoghli, le décrivant comme « un Ténor du barreau », et en rappelant qu’il a plaidé dans les affaires qui ont le plus marqué la Tunisie durant les 50 dernières années.

Me Mamoghli, qui a formé des générations d’avocats et de magistrats, est aussi décrit comme un homme intègre, discret et courtois, « qui a toujours été animé par sa passion pour la profession, sa conscience professionnelle et son sens du devoir ».