Les motos Sym algériens à la conquête du marché tunisien

La société Algeria Ham Motors, qui fabrique des motos de marque Sym, vient de signer un accord avec l’entreprise tunisienne MegaCycle Distribution, spécialisée dans l’importation et la distribution de motos.

Dans le cadre de ce partenariat, sept modèles distincts de motos Sym de fabrication algérienne, ainsi que des pièces détachées et des accessoires, seront fournis au marché tunisien, marquant ainsi une entrée solide dans l’un des secteurs de consommation les plus dynamiques d’Afrique du Nord.

L’accord a été signé en marge du Salon commercial intra-africain (IATF 2025) tenu la semaine écoulée à Alger.

«Avec Algeria Ham Motors en tête, l’industrie algérienne prouve sa capacité à produire des produits compétitifs et de haute qualité, capables de rivaliser avec les importations étrangères sur les marchés africains», indique-t-on du côté de l’industriel algérien.

I. B.