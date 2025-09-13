Concours Cactus Innov pour valoriser la figue de barbarie en Tunisie

La 1ère édition du concours Cactus Innov vise à dynamiser davantage la créativité et l’innovation dans l’ensemble de la chaine de valeur de la filière de la figue de barbarie, un secteur stratégique et porteur pour l’économie tunisienne.

Ce concours national, organisé par le Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), avec l’appui du projet Pampat (Onudi/Seco), est ouvert à toutes les entreprises tunisiennes en activité, développant un projet innovant lié à la valorisation du cactus (agroalimentaire, cosmétique ou autres usages).

Les candidats peuvent concourir dans différents domaines, notamment les produits agroalimentaires innovants, les produits cosmétiques – y compris les extraits et principes actifs testés et commercialisés – ainsi que d’autres produits inspirés du cactus.

Sont considérés comme innovants les produits développant un avantage concurrentiel durable, répondant aux besoins évolutifs des consommateurs, et incluant des améliorations techniques, fonctionnelles ou de composition ayant un impact sur le développement économique et social, la compétitivité de la filière, l’exportation ou la création d’emplois.

Les candidatures doivent être déposées avant le 10 décembre 2025 à 16h30 au bureau d’ordre central du GIFruits, situé au 2, rue Badii Ezzamene, Cité El Mahrajène, 1082 Tunis.

Possibilités variées de valorisation

La filière figue de barbarie en Tunisie se distingue par une chaîne de valeur diversifiée et multisectorielle, riche en opportunités d’innovation au service du développement économique et durable.

La plante du cactus, ressource du patrimoine naturel tunisien, offre des possibilités variées de valorisation selon ses différents organes.

En effet, les fleurs sont exploitées pour la confection d’infusions reconnues pour leurs qualités nutritives.

Les cladodes (raquettes) sont transformés en poudre, matière première utilisée pour l’alimentation animale et la formulation de produits alimentaires et thérapeutiques.

Les fruits, riches en antioxydants et en vitamines, sont utilisés pour la fabrication du jus, de la mélasse, des confitures et des sirops.

Les pépins sont connus pour leur huile spécifique aux propriétés cosmétiques distinguées, aujourd’hui appuyée par une étude clinique initiée par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et démontrant ses bienfaits pour la peau, notamment ses propriétés anti-âges et anticernes.

Cette dynamique d’innovation s’appuie sur une forte collaboration entre producteurs, transformateurs, institutions et acteurs publics, favorisant un environnement propice à l’investissement et au développement de nouveaux procédés.

Un secteur industriel émergeant

A ses débuts en 2013, la filière figue de barbarie a commencé à se développer grâce à l’engagement et la persévérance d’un groupe restreint de 5 entreprises pionnières basées au centre de la Tunisie.

Aujourd’hui, 67 entreprises disposent de certifications biologiques, 15 ont certifié leur système de management de la qualité, une quarantaine collaborent avec les institutions de recherche pour développer des solutions innovantes et 62 entreprises se spécialisent dans des formulations cosmétiques à forte valeur ajoutée, tandis qu’une quarantaine produisent des articles parapharmaceutiques tels que le vinaigre.

L’élargissement de la gamme, bien au-delà de l’huile de pépins brute, ainsi que la valorisation des sous-produits agro-industriels, illustre une transition vers une économie circulaire où des innovations majeures restent encore largement inexploitées en Tunisie.

Parmi celles-ci, on peut citer, le bioéthanol issu de la biomasse de figue de barbarie pour les énergies renouvelables, le cuir végétal fabriqué à partir des raquettes.

Le développement de ces produits et usages, déjà mis en œuvre avec succès dans d’autres pays, représente un véritable potentiel pour renforcer la compétitivité, diversifier l’offre et accroître le rayonnement international de la filière.

Cette croissance s’accompagne de la création de centaines d’emplois directs et indirects, illustrant le potentiel considérable de cette culture, tant pour le marché local que pour l’exportation, et soulignant l’importance de continuer à stimuler la créativité et l’innovation dans ce secteur.

C’est dans ce contexte de croissance et de diversification que naît la première édition du concours Cactus Innov, qui vise à encourager et accompagner les entrepreneurs tunisiens en leur offrant une excellente opportunité pour présenter leurs produits innovants et leur savoir-faire. L’objectif est de stimuler la créativité et l’innovation tout en renforçant la compétitivité de la filière sur les marchés locaux et internationaux.