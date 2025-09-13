Fillette violentée à Kasserine | Son frère de 15 ans arrêté

Un adolescent de 15 ans a été placé en détention, ce samedi 13 septembre 2025, pour l’agression de sa sœur âgée de 10 ans.

C’est ce qu’affirme le substitut du procureur de la République et porte-parole des Tribunaux de Kasserine Imed Bahri, cité par Mosaïque FM, sachant que le suspect de 15 ans a été arrêté et présenté au Parquet près le Tribunal de première instance qui a ordonné sa détention.

Notons que l’alerte a été faite par des activistes, via les réseaux sociaux, qui ont diffusé des photos montrant des traces de coups sur le dos de la fillette de 10 ans, en affirmant que son frère l’a violemment battue avant de fuir.

Y. N.