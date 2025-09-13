Plus de 19 MD de marchandises de contrebande saisies par la douane

La Direction générale de la douane tunisienne a annoncé la saisie pour plus de 19 millions de dinars de marchandises de contrebande entre août et début septembre 2025.

Ces opérations, menées sur l’ensemble du territoire par la garde douanière, visent à protéger l’économie nationale précise la Direction de la douane, ajoutant que parmi les produits saisis, on compte des cigarettes, du tabac et des cigarettes électroniques ainsi que des accessoires de téléphones portables et des vêtements et chaussures de contrebande.

Dans son communiqué, la douane annonce également la saisie atypique à Skhira de 2 perroquets et de 750 chardonnerets, espèces protégées, qui ont pu être relâchés dans leur milieu naturel.

Y. N.